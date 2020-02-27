خمس حالات اختناق بتجدد الاشتباكات قرب الخلاني

2020/02/27 | 21:32 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، باصابة خمس متظاهرين في حالة اختناق نتيجة الغازات المسيلة للدموع في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاشتباكات تجددت، اليوم، بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكمشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع، ما ادى الى "تسجيل خمس حالات اختناق بين صفوف المتظاهرين".





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