طلب نيابي لمنع عودة موظفين وافدين للشركات النفطية 3 أشهر

2020/02/27 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية صادق السليطي، اليوم الخميس، وزير النفط بالايعاز للشركات النفطية بمنع ادخال موظفيها الوافدين لمدة ثلاثة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال السليطي في بيان ورد لشفق نيوز "نطالب وزير النفط بالايعاز لكل شركات النفط لمنع استقبال الكوادر الأجنبية العاملين بالشركات والمواقع النفطية ولمدة لا تقل عن ٣ أشهر لمنع انتشار مرض كورونا المنتشر عالميا، مع إجراء الفحص الشامل للمواقع وبالأخص مصفى كربلاء".

وعزا السليطي طلبه الى "كون تلك الكوادر الاجنبية تختلط مع الموظفين العراقيين أثناء العمل وقد تكون ناقلة للمرض".

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