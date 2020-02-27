الموسوي لـ”العهد نيوز”: تخرج 300 مقاتل في الحشد الشعبي من ابناء تلعفر”صور”

2020/02/27 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، عن تخرج 300 مقاتل ضمن صفوف الحشد الشعبي من ابناء قضاء تلعفر غربي الموصل بعد اكمالهم التدريبات الازمة وبحضور قادة الجيش العراقي والحشد الشعبي وشخصيات سياسية وعشائرية.وقال الموسوي في حديث لـ”العهد نيوز” بان 300 مقاتل من الحشد الشعبي قد تخرجوا ضمن فوج 59 […]

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