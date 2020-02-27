شرطة الهجرة فی ایران: نفحص جميع الأجانب عند منافذ البلاد

2020/02/27 | 21:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال مدير شرطة الهجرة والسفر والجنسية التابعة لقوى الامن الداخلي النقيب محمد رضا طبابي انه سيتم فحص جميع الأجانب ، بغض النظر عن جنسياتهم ، لدى دخولهم البلاد ، وسيتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي إذا اشتبه في إصابتهم بالمرض.وقال رضا طبايي في تصريح حول سبل التعامل مع الرعايا الاجانب اثناء دخولهم […]

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