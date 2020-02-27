2020/02/27 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزل مدرب من منصبه بسبب كورونا (المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر نادي هونفيد المجري عزل مدربه الإيطالي جوسيبي سانينو، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل، بعد تفشيه مؤخرا في إيطاليا. وكشفت إيطاليا عن إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس، معظمهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الصناعيتين.كما ثبتت إصابة مواطنين إيطاليين، أو أناس […]

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