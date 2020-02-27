تفادياً لـ “كورونا” معبر “سيمالكا” مغلق حتى إشعار آخر

2020/02/27 | 21:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى إغلاق معبر سيمالكا مع إقليم كردستان، في بداية شهر أذار القادم، وذلك كتدبير احترازي لمنع انتقال فيروس “كورونا” إلى مناطقها.وأصدرت الرئاسة المشتركة

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