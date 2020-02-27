كورونا يواصل اختراق الحدود... والإجراءات الدولية والعربية تتعزز

2020/02/27 | 21:48 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع توسّع دائرة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وعلى الرغم من دعوات المسؤولين الصحيين في الولايات المتحدة للاستعداد لتفشّي المرض في البلاد، قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من شأن هذه المخاوف، مؤكداً أن "الخطر على الشعب الأميركي يبقى متدنياً جداً" بفضل إجراءات إدارته، وأن تفشّي الفيروس في الولايات المتحدة "ليس أمراً محتوماً".وفيما أشاد ترمب بجهود الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الفيروس، واصلت حصيلة الوفيات في الصين القارية تراجعها لليوم الثالث على التوالي، وسجلت أدنى حصيلة يومية في البلاد منذ حوالى شهر.وبذلك، ارتفعت الوفيات في الصين إلى أكثر من 2700، فيما وصلت الإصابات إلى حوالى 78500.

وألغت دول عدّة فعاليات كان من المقرر إقامتها خوفاً من انتقال العدوى وانتشار الفيروس.



كما خيّم شبح كورونا على القمة الإيطالية الفرنسية في نابولي بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي ظل تزايد المخاوف من انتشار كورونا في العالم العربي، بعد ارتفاع الإصابات في دول الخليج والعراق ولبنان ومصر والجزائر، أصدرت الحكومة السعودية الخميس 27 فبراير (شباط) حزمةً من الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الفيروس، شملت تعليق الدخول إلى أراضيها سواء لأغراض العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للآتين من الدول التي يشكل انتشار الفيروس فيها خطراً.



كذلك أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين وقف جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان حتى إشعار آخر.

أما في إيران، فأصيب عدد من المسؤولين، وتوفي سفير إيران الأسبق لدى الفاتيكان هادي خسروشاهي، كما توفيت لاعبة كرة القدم إلهام شيخي، فيما أشارت السلطات إلى ارتفاع الوفيات.



وفي كوريا الجنوبية، قاربت حصيلة المصابين الخميس الـ 1600 حالة وبقي عدد الوفيات 12.



كذلك لم يتغير عدد الإصابات والوفيات في إيطاليا اليوم.



وسجلت حتى الآن الإصابات الأولى في كل من إستونيا وكرواتيا والنمسا ورومانيا وسويسرا وإسبانيا ومقدونيا الشمالية والنرويج والبرازيل.

تتابعون آخر التطورات حول فيروس كورونا في هذه التغطية المباشرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يواصل اختراق الحدود... والإجراءات الدولية والعربية تتعزز) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يواصل اختراق الحدود... والإجراءات الدولية والعربية تتعزز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).