2020/02/27 | 21:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب نيابي لاصدار قرار حكومي بمنع الوافدين الأجانب للشركات النفطية لــ 3 اشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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