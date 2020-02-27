طرف غير متوقع متهم باغتيال المهندس وسليماني

2020/02/27 | 21:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أتهم عدد من نواب اليسار المتطرف في ألمانيا، اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي في الثالث من شهر كانون الثاني الماضي قرب مطار بغداد.

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