انهاء الحجر عن 8 من المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا بمستشفى الشيخ زايد بعد التاكد من سلامتهم

2020/02/27 | 21:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفرجت مستشفى الشيخ زايد ببغداد، الخميس، عن ثمانية أشخاص مشتبه إصابتهم بفايروس “كورونا” بعد تأكيد سلامتهم من الإصابة.

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