بسبب كورونا .. مجلس القضاء الاعلى يؤجل اختبار القبول في المعهد القضائي إلى اشعار آخر

2020/02/27 | 21:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء الاعلى تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة المقبل إلى إشعار آخر.وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى “نظرا للظروف الصحية وانتشار فايروس كورونا في […]

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