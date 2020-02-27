2020/02/27 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب وزير النفط بالايعاز للشركات النفطية بمنع ادخال موظفيها الوافدين لمدة ثلاثة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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