الكهرباء: جميع تعيينات العقود والأجور اليومية مغطاة قانونياً بقرارات مجلس الوزراء

2020/02/27 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن جميع تعيينات العقود والأجور اليومية مغطاة قانونياً بقرارات مجلس الوزراء.وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “جميع تعيينات العقود والأجور اليومية مغطاة قانونياً بقرارات مجلس الوزراء، ولا يشملها كتاب وزارة المالية./انتهى7

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