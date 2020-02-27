قائممقام الموصل لـ”العهد نيوز”: عقدنا اجتماعنا الثالث لمشروع إحياء روح الموصل

2020/02/27 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز– نينوى اعلن قائممقام قضاء الموصل السيد زهير الاعرجي، اليوم الخميس، بان محافظة نينوى شهدت فعاليات الاجتماع الموسع الثالث للجنة الفنية لمشروع إحياء روح الموصل عن طريق اعادة بناء معالمها التاريخية، وللجامع النوري وقال الاعرجي في حديث لـ”العهد نيوز” بان الاهتمام الاكبر لملف اعمار جامع النوري هو رسالة للعالم برمزية نينوى مع أهمية معايير […]

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