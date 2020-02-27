عبد الله الحريف - واقع اليسار في المغرب اليوم

2020/02/27 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الله_الحريف 1.ما هو اليسار في المغرب اليوم؟تتميز المرحلة الحالية، في المغرب، بالصراع من أجل التحرر الوطني من هيمنة الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من البرجوازية وكيلة الشركات المتعددة الاستيطان وملاكي الأراضي الكبار.هذا الصراع الذي تخوضه الطبقات الشعبية (الطبقة العاملة، الكادحون الغير عمال في البوادي والمدن والبرجوازية الصغرى والجزء من البرجوازية المتوسطة المصطف بجان......

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