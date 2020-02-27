2020/02/27 | 21:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بالمغرب بسبب هذا التصرف (المستقلة)- منى شعلان/ أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، غضب الجمهور بالمغرب ، بعد تداول مقطع فيديو لها ، وهى منفعلة على الصحفيين والمراسلين ، أثناء وجودها أمام مقر التحقيقات أمس ، موجة حديثها للاعلام قائلة: “قلّة أدب” ورفضت إعطاءهم أي تصريح.حيث حضرت أمس […]

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