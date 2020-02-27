الكربولي لـ”العهد “: سنمرر حكومة علاوي ولكن بهذا الشرط

2020/02/27 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الخميس، عن شرط لتحالفه مقابل تمرير حكومة محمد علاوي.وقال الكربولي في حديث لقناة “العهد الفضائية”، ان “وعود علاوي بتقديم الخدمات خلال فترته هي وعود كاذبة، و سنمرر حكومة علاوي بشرط ان يجلب اسماء محترمة بكابينته”.واضاف ان “علاوي لم يكن لديه اي […]

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