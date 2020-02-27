حقوق الانسان تحذر من

2020/02/27 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، من تحول السجون ومواقف الاحتجاز لـ"بؤرة خطيرة" لتفشي فيروس كورونا في العراق، لا سيما مع الاكتظاظ الحاصل فيها.وكتب عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة على تويتر، ، إن "مواقف الاحتجاز والسجون العراقية تعاني من اكتظاظ شديد وتفتقر الى المعايير الصحية البسيطة ".واضاف، ان "هذه الاماكن قد تكون بؤرة خطيرة لتفشي العدوى وبحاجة الى العديد من الإجراءات السريعة لتدارك الموقف".وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد اعلنت في وقت سابق تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد، وبذلك ترتفع عدد الإصابات المؤكدة في عموم محافظات العراق إلى 6 منها 4 في كركوك وواحدة في النجف.

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