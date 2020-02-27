الصحة : 5 اصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الان

2020/02/27 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في العراق.وذكر المتحدث بإسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح ، ان " عدد الاصابات المؤكدة في العراق بلغ 5 فقط، اربعة منها سجل في كركوك والاصابة الخامسة في بغداد".

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