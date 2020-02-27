السليمانية تجهز مستشفى لمواجهة كورونا في 10 أيام

2020/02/27 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير المؤسسة الصحية لقوات البيشمركة بحكومة اقليم كوردستان شمال جبار ياور، اليوم الخميس، انه سيتم بناء مستشفى متخصصة لمواجهة فيروس كورونا في مدينة السليمانية بسعة ثلاثين سريراً.

وجاءت تصريحات ياور خلال مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية، وقال فيه ان عددا من التجار واصحاب الشركات قرروا بناء مستشفى خاص بعزل المصابين او الاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، مبينا ان المستشفى تكون بسعة 30 سريراً ومن الممكن توسيعها لتكون بمائة سرير.

واضاف ياور، ان الفترة المحددة لاكمال بناء المستشفى هي 10 ايام وستتبعها خمسة ايام لتأمين المستلزمات والاجهزة لتكون جاهزة لفتحها للمرضى، مبينا ان مهندسي المشروع قرروا ان تكون على غرار المستشفى التي قامت الصين ببنائه اي تكون بهيكل حديدي من اجل سرعة انجازها.

وطالب ياور حكومة الاقليم ووزارة المالية ان تتعاون من اجل توفير مبلغ من المال اللازم للمشروع وشراء المستلزمات الخاصة بالمستشفى، مشيرا الى ان من المفرح ان هناك عملا جادا لمواجهة هذا الفيروس.

واعرب ياور عن الامل ان يكون المواطنون على حذر لأن اعلان الحكومة عطلة رسمية لا يعني مناسبة للخروج، لافتاً الى انه يتوجب على الجميع عدم الخروج من البيت الا للضرورة القصوى.

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