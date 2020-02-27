محافظة بغداد: هذه تعليمات منح قطع الاراضي لأسر الشهداء

2020/02/27 | 22:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت دائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد اليوم الخميس، إنجاز قرابة 65 ألف معاملة للمتضررين من جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في العاصمة بغداد .وقال مدير دائرة التعويضات حيدر اليعقوبي في تصريحات تابعتها “يس عراق” : إن” الدائرة أنجزت قرابة 65 ألف معاملة للمتضررين من جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية ،فيما تبقى […]

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