المتظاهر علاء الركابي يرد على المخاوف من انتشار ’’كورونا’’ بسبب تظاهرة الاول من اذار امام الخضراء

2020/02/27 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

رد المتظاهر في محافظة ذي قار الدكتور علاء الركابي ، الخميس 27-2-2020، على المخاوف من انتشار مرض كورونا بسبب تظاهرة الاول من اذار ام المنطقة الخضراء وسط بغداد ، والتي دعا اليها في وقت سابق.

وقال الركابي بمنشور على صفحته بموقع ( فيس بوك )، إن "الاجراء الحكومي الصحيح لمنع انتشار الإصابات بفايروس كورونا لو كانت هذه الحكومة تحترم الأنسان هو غلق جميع المنافذ البرية والبحرية والمطارات ومنع دخول اي وافد إلى البلد سواء كانوا عراقيا أو أجنبيا وبدون اي استثناءات أبدا ".

واضاف :"هذا اذا كانت الحكومة تحترم حياة الانسان ولا تتعمد قتله بأي وسيلة، اذا كان عندنا قرار وطني "، لافتا إلى أن "الاجراء الحكومي الصحيح هو بحجر كل شخص وافد سابقا في ردهات صحية وبمواصفات خاصة لحين التأكد من سلامته ".

واشار الركابي إلى ن "هذه الردهات غير موجودة في العراق "، مبينا أن "الاجراء الحكومي الصحيح ليس بتعطيل الجامعات وإغلاق الأسواق ولا بنشر الشائعات ان التظاهرة في جانب الكرخ مقابل الخضراء يمكن أن تسهم في نقل المرض، ولا بنشر الشائعات ان التظاهرة في أي مكان ستسهم في نقل المرض، فهذا يعني أيضا أن التظاهر في ساحة التحرير يمكن ان يسهم في نقل المرض حسب اشاعاتهم ، فان هذا استخدام رخيص لترويع الشعب وتفكيك المظاهرات".

وطرح خيارات كثيرة لتجنب الاصابة بفايروس كورونا قائلا إن "استخدام إجراءات بسيطة مثل استعمال الكمامة أو قطع الكلينكس على الأنف والفم وتعقيم اليدين باستمرار وتجنب المصافحة والتماس بين الوجوه في المصافحة واي شخص يشعر عنده أعراض انفلونزا عليه أن يبقى بالبيت وخاصة كبار السن، كفيلة بتقليص احتمالية الاصابة".

وكان وزير الصحة والبيئة ، جعفر صادق علاوي، اصدر الثلاثاء (25شباط 2020)، عددا من القرارات لمنع تفشي فايروس كورونا، مبينا أنه وجه بمنع السفر من وإلى النجف، فضلا عن تشكيل خلايا أزمة في عموم المحافظات وتمديد منع دخول الوافدين الأجانب إلى العراق.

وقال الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي ترأس اجتماعا مع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد قصي صبيح لازم مدير شؤون الاقامة ".

واضاف البيان أن "مقررات اللجنة تضمنت تشكيل خلية ازمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول المبينة ادناه جمهورية الصين الشعبية وجمهورية ايران الاسلامية وايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول ( تايلند ،كوريا الجنوبية ، اليابان ، ايطاليا ،سنغافورة )".

وتابع :"يستثنى من الاجراءات اعلاه على ان يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة العراقيين الوافدين من الدول المذكورة، الاشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية وتدقيق تأشيره دخول الوافدين الى الدول المشار اليها في اعلاه من قبل العاملين في المنافذ الحدودية خلال الاربعة عشر يوما الماضية".

واردف أن "اللجنة تهيب العراقيين كافة بعدم السفر الى الدول المشار اليها ومراجعة وزارة الصحة لموقف الاجراءات المذكورة وبشكل يومي وحسب المستجدات وعلى مدار الساعة واستنفار كافة موارد الوزارات لاحتواء هذه الازمة وكل حسب اختصاصه وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة ايام وتمنع التجمعات في كافة ارجاء محافظة النجف وعدم السفر من والى محافظة النجف الاشرف الا في حالات الضرورة القصوى فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات الا في الحالات الضرورة القصوى كما تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات الغير ضرورية في عموم جمهورية العراق".

ولفت البيان إلى أن "علاوي أكد على اهمية متابعة المذاخر والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية لضمان منع استغلال هذه الازمة للاحتكار ورفع الاسعار وتوحيد لغة الخطاب الاعلامي وتخول شبكة الاعلام العراقي في قضايا التوعية والتثقيف بالتنسيق مع المكتب الاعلامي لوزارة الصحة والبيئة ".

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