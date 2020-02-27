الكهرباء: جميع تعيينات العقود والأجور اليومية مغطاة قانونياً بقرارات مجلس الوزراء

2020/02/27 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن جميع تعيينات العقود والأجور اليومية مغطاة قانونياً بقرارات مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، أن "جميع تعيينات العقود والأجور اليومية مغطاة قانونياً بقرارات مجلس الوزراء، ولا يشملها كتاب وزارة المالية".

بغداد اليوم- متابعة

كشفت وسائل اعلام لبنانية قصة أشبه ما تكون بالهوليودية، بشان شاب لبناني استطاع إيجاد عائلة والده في محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد، بعد بحث استمر أكثر من 35 عاما.

وذكرت قائلة ، إن معاناة الشاب اللبناني محمد داود أحمد (40 عام

بغداد اليوم - بغداد

كشف وزارة الصحة العراقية ، الخميس 27-2-2020، عدد حالات الاصابة المؤكدة بـ ’’كورونا’’ في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح وزع لوسائل الاعلام ان " عدد الاصابات المؤكدة في

بغداد اليوم _ متابعة

نفى السفير العراقي بالأردن، حيدر العذاري، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن منع 7 عراقيين من الدخول إلى أراضي المملكة بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال العذاري، في تصريحات صحفية: "لا صحة لمنع 7

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