مجلس المفوضين يبحث تسريع النتائج خلال فترة وجيزة

2020/02/27 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس المفوضين مع فريق الشركة الكورية المصنعة لاجهزة التحقق آلية عمل جهاز التحقق الالكتروني وتسريع النتائج خلال فترة وجيزة .

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