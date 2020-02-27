2020/02/27 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء الأعلى تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة المقبل إلى إشعار آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل اختبار القبول في المعهد القضائي إلى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل اختبار القبول في المعهد القضائي إلى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).