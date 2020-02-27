هذا ما طلبه الجعفري من الدول ذات النفوذ على تركيا

2020/02/27 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن تأمين الجيش السوري مدينة حلب بالكامل منح أبناءها الشعور بالأمان لخروج مدينتهم من مدى قذائف الحقد والإرهاب.وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن الدولي إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض […]

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