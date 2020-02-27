حسن فدعم لـ”العهد”: استقبال الكعبي لعلاوي اربك المشهد السياسي

2020/02/27 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رأى النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اليوم الخميس، ان استقبال النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الى المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي خلال دخولة الى مجلس النواب اليوم اربك المشهد السياسي.وقال فدعم في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان “الكعبي استقبل علاوي بإسم البرلمان وليس بإسم سائرون، “مشيرا الى ان […]

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