2020/02/27 | 22:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق أعلن المجمع الفقهي، اليوم الخميس، في فتوى جديدة بشأن مواجهة تداعيات وصول فايروس كورونا المستجد “COVID-19” الى العراق، سقوط وجوب حضور الصلوات الجماعية في المساجد ومن بينها صلاة الجمعة على “كبار السن والصغار وضعيفي المناعة”.هام :أفتى المجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء في العراق، الخميس، بسقوط وجوب الجمعة، مع الحرص على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجمع الفقهي يحرم على مصابي كورونا “صلاة الجماعة والخروج للأماكن العامة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجمع الفقهي يحرم على مصابي كورونا “صلاة الجماعة والخروج للأماكن العامة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).