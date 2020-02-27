الحكومة تنتظر مصادقة النواب: امتحان علاوي أمام البرلمان العراقي

2020/02/27 | 22:14 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لماذا لم يكتمل النصاب في العراق حتى يعقد البرلمان جسلته ويمنح لحكومة محمد توفيق علاوي الثقة؟ مرة اخرى الجلسة تأجلت، هل هذا يعني أن الكتل السياسية لها حسابات مختلفة عما كانت تتوقعه الحكومة؟ هل هذه الحكومة مستقلة وبعيدة عن المحاصصة؟ مجرد التأجيل ألا يعني أن الوضع لم يتغير في العراق وأن الأحزاب السياسية هي التي تتحكم بالمشهد؟ وماذا عن الشارع الذي خرج في مظاهرات لأنه مل المناورات السياسية؟

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