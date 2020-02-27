ليلَة الهجوم على السفارة الأميركية.. من هي الأسماء التي نسّقَت لذلك؟

2020/02/27 | 22:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت في ديسمبر من العام الماضي (2019)، وتحديداً في الأيام الأخيرة منه، كانت الميليشيات العراقيّة الخاضعة لـ #إيران، قد اقتحمَت #السفارة_الأميركية في #بغداد، الكائنة في #المنطقة_الخضراء المُحصّنة

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