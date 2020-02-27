العراق يعلن اول اصابة بفيروس كورونا في بغداد

2020/02/27 | 22:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا-(أ ف ب) – اعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بغداد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 6 حالات فيما اتخذت السلطات مجموعة من التدابير الجديدة لاحتواء تفشي المرض.وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان “تعلن وزارة الصحة اكتشافها لحالة لشاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا كان […]

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