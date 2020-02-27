نواب من اليسار المتطرف يتهمون ميركل بالتورط في مقتل الجنرال قاسم سليماني

2020/02/27 | 22:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرانكفورت-(أ ف ب) – قال ثمانية من نواب السيار المتطرف في المانيا الخميس انهم تقدموا بشكوى ضد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الايراني قاسم سليماني في ضربة جوية اميركية.وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الاميركية المترامية الاطراف في غرب المانيا والتي يعتقد أنها تضم محطة للاقمار الاصطناعية تستخدم للتحكم […]

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