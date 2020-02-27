2020/02/27 | 22:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – اخفق مجلس النواب العراقي الخميس في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وتم تأجيلها الى السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب، ما يدفع البلاد الى مزيد من الخلافات السياسية.وجلسة اليوم كانت مطلب اساسي من علاوي ويدعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يخفق في الانعقاد لمنح الثقة للحكومة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يخفق في الانعقاد لمنح الثقة للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).