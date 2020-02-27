2020/02/27 | 22:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط توجه بغلق منفذ زرباطية الحدودي امام المسافرين والحركة التجارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط توجه بغلق منفذ زرباطية الحدودي امام المسافرين والحركة التجارية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط توجه بغلق منفذ زرباطية الحدودي امام المسافرين والحركة التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).