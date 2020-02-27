رغم الاعطال وانتقادات القرصنة.. مفوضية الانتخابات تقرر البقاء على أجهزتها الالكترونية

2020/02/27 | 22:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، اليوم الخميس، اللقاء بفريق من الشركة الكورية المصنعة لأجهزة التحقق الالكتروني وتسريع النتائج.وقال بيان عن مكتب خلف أطلعت عليه “يس عراق”، ان “اللقاء جرى بحضور ممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية {USAID} وبعثة الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية {UNAMI}”.وذكر البيان، انه […]

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