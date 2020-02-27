اليابان تعليق الدراسة في المدارس الى أبريل المقبل كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا

2020/02/27 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تعليق الدراسة في المدارس حتى أبريل المقبل كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعرب عن عزم حكومته المطالبة بإغلاق مدارس المرحلة الابتدائية والثانوية بشكل مؤقت حتى أواخر مارس المُقبل؛ لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وقال آبي – خلال اجتماعه مع عدد من […]

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