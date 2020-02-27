2020/02/27 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين صراعات الحارة الشعبية والمشاهد الكارتونية..«مملكة إبليس» دراما مصرية بنكهة عصرية (المستقلة)- منى شعلان/ استطاع المسلسل المصري “مملكة إبليس” ، أن يرصد شكل الحارة المصرية بشكل معاصر وجديد ، عن المتعارف عليه فى الدراما المصرية ، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير، حيث يقدم العمل حياة […]

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