مركز حقوقي يتهم الصدر بقتل المتظاهرين وترويعهم

2020/02/27 | 23:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة قال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، إن “تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن ما حدث في ساحات الاعتصام من استهداف يؤكد تورط أتباعه بعمليات قتل المتظاهرين السلميين”، متهما اياه بتبني خطاب الكراهية والعنف ضد الشعب العراقي.وفي بيان أصدره الخميس قال المركز: “جاء في لقاء مقتدى الصدر زعيم سرايا السلام وجيش المهدي خطاب للكراهية وتحريض صريح للقتل والعنف ضدّ المتظاهرين وضد مكوّنات الشعب العراقي الأخرى، وهذا الخطاب له عواقبه الوخيمة خاصة عندما تستخدمه جماعات مسلحة مثل جيش المهدي”.وأضاف البيان : “أورد لقاء مقتدى الصدر مع قناة الشرقية بتاريخ 24/2/2020، العديد من الدعوات لتجديد العنف والتحريض ضد المتظاهرين إلى جانب تبني الهجمات في عام 2006م، وقتل المتظاهرين وخطفهم والعديد من الانتهاكات التي حدثت على يد التيار الصدري”.وقال البيان، جاء على لسان الصدر “ما فعلته القبعات الزرق “جرّة إذن”، ومعروف أن الكلمة هي كناية عن عمليات قتل وخطف المتظاهرين التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية، وأشار أيضًا إلى وجود” الگصاگيص جاهزة ضد أتباعي فضلا عن غيرهم إذا تأكد ضلوعهم في أحداث النجف” وهذه القصاقيص هي أوراق التهديد بالقتل ضدّ المتظاهرين.وتابع البيان: أن “الصدر كرر كلمة العنف أكثر من مرة وبمفردات مترادفة فقال” إذا تكررت حادثة الوثبة سأعلن عدائي للثورة”، وفي سياق آخر: “المظاهرات تحتاج شيئًا من العنف”، وفي تهديد واضح وصريح له ” إذا السياسيين السنّة يرجعون المفخخات نرجع غير شي و جيش المهدي مجمّد غير ملغي” وعندما سأله الاعلامي حسام الحاج قائلًا : ” ترجعون البطّة يعني ؟” وهي نوعيّة سيّارات دفع رباعي اشتهر استخدامها في الأحداث الطائفيّة من قبل أتباع مقتدى حيث كانوا يستخدمونها لخطف المدنيّين وقتلهم، أجاب مقتدى ضاحكاً مع المذيع المحاور: ” إذا يريدون يرجعون المفخخات نرجع هواية أشياء، المهدي مجمّد ترى مو ملغي “..وأشار البيان إلى أن المهاجمين التابعين للفصائل المسلحة ، يستهدفون المتظاهرين بشكل مباشر في ساحة الخلاني والوثبة والتحرير، وبقية المحافظات الجنوبية المنتفضة، وفي الوقت ذاته يصدر قادة الفصائل اللغة نفسها التي استخدموها في السنوات الماضية في أحداث العنف الطائفية التي جرت في العراق، ووقفت حكومة بغداد موقف المتفرج دون محاسبتهم على تلك التصريحات المؤججة لخطاب الكراهية الذي تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق رغم وجود قانون في الدستور العراقيّ ومواد قانونية تجرك هذا الخطاب وتدعو لمحاسبة مطلقيه.

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