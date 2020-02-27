ارتفاع جديد بعدد المصابين بكورونا في العراق

2020/02/27 | 23:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، ظهور اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الى 7 اشخاص في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان ورد لشفق نيوز "تؤكد وزارة الصحة والبيئة اكتشافها حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من ايران في وقت سابق وتمت متابعته من قبل مفارز وزارة الصحة، وأُخذت له العينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة بعد الحجر عليه، وتبين ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حالياً في احدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعه الصحي".

واضاف البيان "تؤكد وزارة الصحة والبيئة اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين وحسب اللوائح الصحية العالمية، وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لشاب عاد من ايران الى بغداد العاصمة، قبل اعلان اصابة بالنجف لوافد ايراني، و4 في كركوك كانوا في ايران أيضاً.

وقررت السلطات الرسمية في العراق تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات لعشرة أيام بدءاً من الغد، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قررت منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

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