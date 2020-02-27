الصحة تعلن عن اصابة كورونا جديدة في كركوك: عراقي عائد من إيران

2020/02/27 | 23:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، اكتشاف حالة اصابة جديدة مؤكدة بوباء فايروس كورونا المستجد COVID-19.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور سيف البدر، “نؤكد اكتشافنا حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من ايران في وقت سابق”.#عاجل | […]

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