الصحة تعلن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في كركوك

2020/02/27 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تؤكد اكتشافها حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من ايران في وقت سابق".

واضافت أنه "تم متابعته من قبل مفارز وزارة الصحة وأُخذت له العينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة بعد الحجر عليه وتبين ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حالياً في احدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعه الصحي".

وبين أن "الوزارة اتخذت كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين وحسب اللوائح الصحية العالمية"، داعياً كافة المؤسسات والمواطنين، الى "الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد كشفت الخميس 27-2-2020، عدد حالات الاصابة المؤكدة بـ ’’كورونا’’ في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح وزع لوسائل الاعلام ان " عدد الاصابات المؤكدة في العراق بلغ 5 فقط ، اربعة منها سجل في كركوك وخامسة في بغداد".

وكانت أول حالة إصابة بفايروس كورونا في العراق، قد ظهرت، الاثنين (24 شباط 2020)، في محافظة النجف، بعد تسجيلها على طالب إيراني يدرس في الحوزة الدينية بالمدينة القديمة داخل المحافظة.

وكانت خلية الازمة الحكومية قررت، امس الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة "صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

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