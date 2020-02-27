أول خطوة للمفوضية باتجاه الانتخابات المبكرة

2020/02/27 | 23:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان خلف، بفريق الشركة الكورية المصنعة لأجهزة التحقق الالكتروني وتسريع النتائج بحضور ممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ” USAID ” وبعثة الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية ” UNAMI “ وذكر بيان لمكتبه، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه” تم التباحث في العديد من الجوانب الفنية التي من شأنها تطوير وتحديث […]

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