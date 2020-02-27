بمناسبة إعصار كورونا… عندما كان العقل عراقيًا

2020/02/27 | 23:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الاستاذ نوزاد صالح البوست التالي على صفحته في الفيسبوك: تحية لاطباء العراق عند حدوث وباء الحمى النزفية في مستشفى اليرموك عام ١٩٧٩ !!! كان الدكتور فاروق الالوسي رحمه الله ، معاونا لمدير مستشفى اليرموك ومديرا للعيادة الخارجية فيها وكان … Readmore

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