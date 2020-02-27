الصحة تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا في كركوك

2020/02/27 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.

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