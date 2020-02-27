بالفيديو.. كربلاء تطلق حملات “تطهير وتعقيم” الشوارع بسبب كورونا

2020/02/27 | 23:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اطلقت وحدات الدفاع المدني في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، حملة تعقيم لشوارع رئيسة في المدينة تجنباً لانتشار وباء كورونا.

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