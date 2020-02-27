2020/02/27 | 23:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن آسايش السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال شخص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، مبيناً ان محكمة جنايات السليمانية حكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاماً.

وجاء في بيان لمديرية آسايش (امن) محافظة السليمانية، اطلعت عليه شفق نيوز، انه بهدف مكافحة واستئصال الاتجار بجميع انواع المواد المخدرة واي عمل غير قانوني، تمكنت قواتها من اعتقال شخص في مدينة السليمانية.

واوضح البيان ان الشخص المعتقل يدعى "ف.ص.ل" ويبلغ 42 عاما من العمر ويعمل كاسبا، وتم الحكم علية بالسجن لمدة 15 عاماً وفقا للمادة 14 من قانون العقوبات العراقي.

واضاف البيان ان الشخص المذكور الذي كان يتاجر بالمواد المخدرة تم ايضا تغريمه مالياً بمبلغ مقداره 450 الف دينار عراقي من قبل محكمة جنايات السليمانية الثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال تاجر مواد مخدرة في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال تاجر مواد مخدرة في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).