2020/02/27 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “وزارة الصحة تؤكد اكتشافها حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من ايران في وقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك “موسع”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك “موسع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).