2020/02/27 | 23:23 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياسري يؤكد عدم تسجيل إصابة جديدة بـ”كورونا” بالنجف ويحذر من الأخبار “المضللة” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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