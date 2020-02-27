2020/02/27 | 23:23 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفتح: تأجيل جلسة البرلمان لحل النزاعات السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 23:23.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: تأجيل جلسة البرلمان لحل النزاعات السياسية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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