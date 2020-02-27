2020/02/27 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة والبيئة تؤكد اكتشافها حالةً جديدة بفيروس كورونا المستجد في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة تؤكد اكتشافها حالةً جديدة بفيروس كورونا المستجد في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والبيئة تؤكد اكتشافها حالةً جديدة بفيروس كورونا المستجد في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).